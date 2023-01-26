Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Чемпионат Европы-2023. Сяо Хим Фа, Риццо, Васильев, Аймо, Грассль, Квителашвили, Эгадзе покажут произвольные программы

27 января на чемпионате Европы в Эспоо мужчины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует француз Адам Сяо Хим Фа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх