Из-за санкций Evraz остановил процесс выделения угольных активов

Горно-металлургическая компания Evraz на неопределенный срок отказалась от планов по выделению угольных активов и прекратила этот процесс из-за текущей экономической ситуации, говорится в сообщении сталелитейщика на Лондонской фондовой бирже.
Горно-металлургическая компания Evraz на неопределенный срок отказалась от планов по выделению угольных активов и прекратила этот процесс из-за текущей экономической ситуации, говорится в сообщении сталелитейщика на Лондонской фондовой бирже.
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