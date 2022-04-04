Нефть Капитал

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Из-за санкций Evraz остановил процесс выделения угольных активов

Из-за санкций Evraz остановил процесс выделения угольных активов

Горно-металлургическая компания Evraz на неопределенный срок отказалась от планов по выделению угольных активов и прекратила этот процесс из-за текущей экономической ситуации, говорится в сообщении сталелитейщика на Лондонской фондовой бирже.

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