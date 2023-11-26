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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Джонсон получил травму запястья в матче против «Вашингтона»

«Атланта» в гостях разгромила «Вашингтон» – 136:108. Форвард Джейлен Джонсон провел на паркете лишь 8 минут, после чего покинул арену с травмой запястья, объявила организация.

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