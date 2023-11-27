OKX запускает криптобиржу и кошелек Web3 в Бразилии

OKX запустила свою криптовалютную биржу и кошелек Web3 в Бразилии, ознаменовав расширение на латиноамериканский рынок с упором на предоставление безопасных и комплексных услуг криптовалютной торговли и DeFi -услуг.
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