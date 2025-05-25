Финансовая защита: страховое возмещение по вкладам увеличится до рекордных сумм Ирэн ОрлонскаяЗаконопроект, который был одобрен Госдумой в первом чтении, предусматривает повышение максимального лимита страхового возмещения по вкладам, срок которых превышает три года.