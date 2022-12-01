Военное обозрение

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Зангезурский коридор. Сорок километров геополитики

Зангезурский коридор. Сорок километров геополитики

В прошедшую пятницу президент Азербайджана И. Алиев, выступая на конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность, экономика», отметился очень резкой, эмоциональной речью по отношению к политике соседнего Ирана.

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