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«Пережил не лучшие времена»: военкор из Мариуполя показал фотографию «раненого» Пушкина

«Пережил не лучшие времена»: военкор из Мариуполя показал фотографию «раненого» Пушкина

Военный корреспондент и рэпер Аким Апачев, создавший весной 2022 года песню о «демонах» Азовстали (название сталелитейного завода, в подвалах которого скрывались украинские боевики-радикалы), опубликовал фотографию из родного города, на которой изображён памятник Пушкину на фоне российских флагов.

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