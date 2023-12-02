«Пережил не лучшие времена»: военкор из Мариуполя показал фотографию «раненого» Пушкина

Военный корреспондент и рэпер Аким Апачев, создавший весной 2022 года песню о «демонах» Азовстали (название сталелитейного завода, в подвалах которого скрывались украинские боевики-радикалы), опубликовал фотографию из родного города, на которой изображён памятник Пушкину на фоне российских флагов.