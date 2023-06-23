Глава Катав-Ивановского района отказали в освобождении из-под ареста

Глава южноуральского муниципалитета останется под домашним арестом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу.
Глава южноуральского муниципалитета останется под домашним арестом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу.
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