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Закон, порядок, государство

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Зенитчики группировки войск «Восток» эффективно применяют ПЗРК «Игла» и противодронные пушки против БпЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Зенитчики группировки войск «Восток» эффективно применяют ПЗРК «Игла» и противодронные пушки против БпЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Операторы мобильных групп противовоздушной обороны с ПЗРК «Игла» ближнего радиуса действия находятся на постоянном боевом дежурстве.

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