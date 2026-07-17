Иран нанёс массированные удары по ключевым объектам, базам США и их союзников (ФОТО, ВИДЕО)

Иран нанёс массированные удары по ключевым объектам, базам США и их союзников. На спутниковых снимках видны результаты ударов КСИР по американской радиолокационной станции морского контроля на скалах Салама, а также по РЛС воздушного контроля в районе Ганам в Омане.