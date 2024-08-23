Школьникам расскажут, как выбрать спутника жизни и кто в доме хозяин

Педагоги расскажут детям, например, о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов В новом учебном году школьникам предстоит прослушать курс семьеведения, в котором расскажут, как выбрать спутника жизни, кто должен отвечать за семейный бюджет, на чем держится семья, пишет "Парламентская газета".