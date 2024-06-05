За лжеминирование ТЦ «Вокзал 1853» в Петербурге мужчина получил условный срок

Он сообщил охране, что заложил бомбу В Петербурге Ленинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который «заминировал» торговый центр «Вокзал 1853», расположенный на набережной Обводного канала.
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