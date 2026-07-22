Дорогие читатели, вам когда-нибудь хотелось насладиться освежающим и бодрящим напитком, не жертвуя множеством усилий и времени? Бигпикча предлагает вам 10 крутых способов сделать холодный кофе, который точно подарит вам заряд энергии в жаркие дни.