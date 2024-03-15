Президент Эмманюэль Макрон уверенно принял переходящее знамя главного русофоба в Старом свете. Судя по утечкам из французской прессы, Париж реально готов направить «своих парней» на Украину, а конкретно, в Одессу.
Большая игра-2: зачем Франции понадобилась русская Одесса
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Ай, Моська (мусье Емануэль, мать его!), знать, она сильна мозгами "заднего двора", что замахивается на русский город Одесса?.. Ах да, не надо забывать, что эту шавку "на кормление" на Францию поставили Ротшильды. Похоже, что это они, их мозговой центр транслирует через эту "говорящую голову", этот органчик, свои потаенные мысли, свои желания...
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