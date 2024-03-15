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Большая игра-2: зачем Франции понадобилась русская Одесса

Большая игра-2: зачем Франции понадобилась русская Одесса

Президент Эмманюэль Макрон уверенно принял переходящее знамя главного русофоба в Старом свете. Судя по утечкам из французской прессы, Париж реально готов направить «своих парней» на Украину, а конкретно, в Одессу.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Ай, Моська (мусье Емануэль, мать его!), знать, она сильна мозгами &quot;заднего двора&quot;, что замахивается на русский город Одесса?.. Ах да, не надо забывать, что эту шавку &quot;на кормление&quot; на Францию поставили Ротшильды. Похоже, что это они, их мозговой центр транслирует через эту &quot;говорящую голову&quot;, этот органчик, свои потаенные мысли, свои желания...
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