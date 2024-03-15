Уя

Уфимцев я

Ай, Моська (мусье Емануэль, мать его!), знать, она сильна мозгами "заднего двора", что замахивается на русский город Одесса?.. Ах да, не надо забывать, что эту шавку "на кормление" на Францию поставили Ротшильды. Похоже, что это они, их мозговой центр транслирует через эту "говорящую голову", этот органчик, свои потаенные мысли, свои желания...