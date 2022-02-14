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Что будет с курсом рубля при нефти по 100 долларов

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":- Удорожание сырьевых ресурсов, составляющих основную экспортную компоненту России, а это прежде всего нефть, естественно, позитивно для рубля.

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