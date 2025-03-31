Коммерсантъ: Альфа-банк предлагает премиум-клиентам инвестировать в криптоактивы

Премиальный клиент Альфа-банка получил предложение инвестировать в криптоактивы от менеджеров банка, пишет “Коммерсантъ” со сслыкой на презентацию и скриншот пуш-уведомлений из приложения кредитной организации.
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