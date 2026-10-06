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Татар-информ

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11-летняя девочка в РТ наступила на иголку, ее кусок застрял в стопе

11-летняя девочка в РТ наступила на иголку, ее кусок застрял в стопе

Фото: © Минздрав РТ В Нижнекамском районе 11-летняя девочка наступила на иголку, отломившийся кусок застрял у девочки в стопе.

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