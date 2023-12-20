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В Сочи появится центр подготовки сборных по футболу: поручение Владимира Путина

В Сочи появится центр подготовки сборных по футболу: поручение Владимира Путина

Кремль сообщил, что президент России также поощряет создание хоккейных, боевых искусств, гимнастики и теннисных центров на Дальнем Востоке.

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