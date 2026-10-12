В Самарской области потеплеет до +23 градусов

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют, что вторая декада октября в Самарской области будет примерно на пять градусов теплее климатической нормы, а в отдельных районах воздух прогреется до +23 °C.
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