Генсек ООН заявил о 136 погибших сотрудниках в Газе с начала эскалации конфликта

За 75 дней боевых действий в секторе Газа погибли 136 сотрудников Организации Объединенных Наций. Согласно заявлению генерального секретаря Антониу Гутерриша, такое в истории организации происходит впервые.
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