Тренер Бразилии Доривал об 1:0 с Англией: «Будем и дальше атаковать – это суть бразильского футбола» 

«Я очень рад, ведь нам противостояла одна из лучших в мире команд, которая добивается стабильных результатов и обладает высококлассными игроками в полузащите и атаке.
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