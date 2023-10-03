В микрорайоне Краснодара выявлено превышение сероводорода в воздухе вдвое выше нормы В Юбилейном микрорайоне краевой столицы в воздухе неоднократно обнаруживается значительное превышение содержания сероводорода.
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