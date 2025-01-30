В Смоленской области к юбилею Победы запустят телепроект о судьбах детей войны

Сохранение памяти о подвиге советского народа во времена Великой Отечественной войны - в приоритете проекта «Единой России» «Историческая память» Телепроект о судьбах детей войны запустят в Ярцеве в преддверии юбилейного Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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