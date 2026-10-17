В Марселе демонстранты, сломав входную дверь, ворвались в здание мэрии, сообщила газета La Provence.В публикации говорится, что группа агрессивно настроенных участников акции протеста смогла проникнуть внутрь, где несколько человек расписали стены баллончиками с краской.