Сергей Собянин открыл ледовый дворец Татьяны Навки в Москве

«В Нижних Мневниках развивается один из крупнейших спортивных кластеров Москвы и страны. В него войдут Академия хоккея Александра Овечкина, готовится база для работы нашей футбольной сборной, международный центр керлинга, бильярда, многофункциональный спортивный центр.
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