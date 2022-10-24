Побит рекорд по скорости передачи информации

Международная команда специалистов из Технического университета Дании (DTU) и Технологического университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция) побила рекорд по скорости передачи информации при использовании одного лазера и одного оптического чипа.
Международная команда специалистов из Технического университета Дании (DTU) и Технологического университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция) побила рекорд по скорости передачи информации при использовании одного лазера и одного оптического чипа.
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