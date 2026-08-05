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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» выиграл 5 последних домашних матчей против «Оренбурга». Москвичи – явные фавориты кубковой игры

«Спартак» и «Оренбург» встретятся в рамках Фонбет Кубка России. Московский клуб выиграл 5 последних личных встреч на своем поле.

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