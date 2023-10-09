Падение цен на топливо зафиксировано в 81 регионе России

Введенный 21 сентября правительством России временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива показал свою эффективность, помог насытить внутренний рынок, что оказало положительное влияние на цены, заметил вице-премьер РФ Александр Новак.
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