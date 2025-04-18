За расчленением Армении Трамп будет наблюдать с любопытством энтомолога. Может, и посочувствует

Отказ от союза с Москвой обойдется Еревану дорого, а других союзников у него нет Дмитрий Родионов На фото: военнослужащие ВС Армении во время одних из миротворческих учений «Нерушимое братство» стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).