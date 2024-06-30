Госдолг убьет Америку: пророчество адмирала Маллена начало сбываться

Заместитель председателя Объединенного экономического комитета (JEC) Конгресса США Дэвид Швейкерт (David Schweikert) 18 июня опубликовал ответ республиканцев на экономический доклад Совета экономических консультантов президента за 2024 год.
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