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Царьград

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Глава федерации футбола Брунея ушёл в отставку после поражения от России

Глава федерации футбола Брунея ушёл в отставку после поражения от России

Решение уволить начальника национальной ассоциации принял лично султан Брунея Хассанал Болкиах.Глава футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф освобождён от занимаемой должности.

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