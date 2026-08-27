20+ историй из летнего лагеря, пропитанных ароматом печеной картошки из костра

Разве можно забыть детский лагерь, костер и печеную картошку, которую ели прямо руками, отдирая горелые корочки и смеясь? В воспоминаниях о летнем лагере всегда так много теплоты, радости и беззаботного счастья.
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