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Проба 2

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20+ историй из летнего лагеря, пропитанных ароматом печеной картошки из костра

20+ историй из летнего лагеря, пропитанных ароматом печеной картошки из костра

Разве можно забыть детский лагерь, костер и печеную картошку, которую ели прямо руками, отдирая горелые корочки и смеясь? В воспоминаниях о летнем лагере всегда так много теплоты, радости и беззаботного счастья.

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