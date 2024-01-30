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На Южный Урал вновь обрушится снегопад

На Южный Урал вновь обрушится снегопад

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области, 31 января – 1 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.

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