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Асхабадзе о «Факеле»: «За 2023 год мы налогов в бюджет РФ заплатили больше, чем получаем субсидии от Воронежской области. Последние два сезона заканчиваем чемпионат с положительным бюджетом» 

Асхабадзе о «Факеле»: «За 2023 год мы налогов в бюджет РФ заплатили больше, чем получаем субсидии от Воронежской области. Последние два сезона заканчиваем чемпионат с положительным бюджетом» 

— Какой ожидаете прирост доходов? — Мы только утвердили новую схему. Поэтому пока не делали расчетов, тем более у нас в этом сезоне открывается новый стадион.

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