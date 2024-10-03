Иран предупредил - это было "показательное выступление". Если Израиль ответит - прилетит не по-детски. Купол не такой уж и Железный

Татьяна Курочкина

Самое то поганое,что на "всех углах" опавшие про холокост( а мы с нашими погибшими 18-20-ю миллионами соотечественников ипо сей день помалкиваем"в тряпочку")☝🏻 сейчас поступают ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК ФАШИСТЫ ‼️ И ещё СМЕЮТ 🤬🤬 утверждать😡😡,что они "избранный" БОГОМ народ.Прёт от собственного величия 😡😡🤬🤬‼️Везде из гонят и не спроста ‼️Один Моисей спасал видимо....,на наше несчастье ‼️‼️‼️