Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Ринат Ахметуллин
    Через пару дней дизертируют с продажей полученного оружия и т. д.Выбривали бородки...
  • kayalex
    Я считал и считаю, что Асанж должен сидеть за разглашение государственной тайны. Это одно из самых тяжких преступлени...Публично отблагод...
  • владимир
    Теперь уже не скрыть, самая фашисткая нацисткая страна, это израиль.Иран предупредил ...

Иран предупредил - это было "показательное выступление". Если Израиль ответит - прилетит не по-детски. Купол не такой уж и Железный

Иран предупредил - это было "показательное выступление". Если Израиль ответит - прилетит не по-детски. Купол не такой уж и Железный

Если кто, не дай Бог, ещё не в курсе, вчера Иран выпустил по Израилю до 500 ракет. По сообщению из разных источников, 80% из них достигли целей.

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Комментарии
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Александр Леушин
Должен же был кто-то поставить зарвавшихся на место. Молодцы!!!
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10 час.
Татьяна Курочкина
Самое то поганое,что на &quot;всех углах&quot; опавшие про холокост( а мы с нашими погибшими 18-20-ю миллионами соотечественников ипо сей день помалкиваем&quot;в тряпочку&quot;)☝🏻 сейчас поступают ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК ФАШИСТЫ ‼️ И ещё СМЕЮТ 🤬🤬 утверждать😡😡,что они &quot;избранный&quot; БОГОМ народ.Прёт от собственного величия 😡😡🤬🤬‼️Везде из гонят и не спроста ‼️Один Моисей спасал видимо....,на наше несчастье ‼️‼️‼️
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2 час.
в
владимир
Теперь уже не скрыть, самая фашисткая нацисткая страна, это израиль.
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50 мин.

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