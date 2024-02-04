В Архангельской области сохранится прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -5,-10 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -5,-10 градусовСиноптики обещают небольшой, местами умеренный снег, а также гололёд.