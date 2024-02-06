Бердыев может возглавить иранский «Персеполис». Клуб играл в азиатской ЛЧ

В нынешнем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов клуб участвовал в групповом этапе, но не вышел в плей-офф, несмотря на второе место в группе.
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