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Царьград

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Артюхов открыл на Ямале полигон для обучения 890 специалистов в год

Артюхов открыл на Ямале полигон для обучения 890 специалистов в год

В Новом Уренгое открыт полигон по подготовке специалистов по управлению спецтехникой. Ежегодно будут обучаться 890 человек по 18 программам.

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