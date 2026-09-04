Артюхов открыл на Ямале полигон для обучения 890 специалистов в год

В Новом Уренгое открыт полигон по подготовке специалистов по управлению спецтехникой. Ежегодно будут обучаться 890 человек по 18 программам.
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