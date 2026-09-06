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Солистка «Винтаж» ответила на критику своих откровенных танцев

Солистка «Винтаж» ответила на критику своих откровенных танцев

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева заявила, что люди часто судят поверхностно, не вникая в суть ее выступлений, однако стоит им один раз прийти на концерт коллектива — и все меняется .

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