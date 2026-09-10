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Царьград

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"Китайский шок 2.0": FT предупредила о новой волне дешёвого экспорта из КНР

"Китайский шок 2.0": FT предупредила о новой волне дешёвого экспорта из КНР

Мировой экономике грозит наплыв дешевых китайских товаров.Мировая экономика может столкнуться с повторением «китайского шока» — резким ростом торгового профицита Китая и наплывом дешёвых товаров на рынки развитых стран.

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