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Россия готовится выставить на обмен Днепропетровскую область – украинский эксперт

Россия готовится выставить на обмен Днепропетровскую область – украинский эксперт

Российские войска прорываются к границе с Днепропетровской областью, чтобы выставить ультиматум на переговорах – или расширение боевых действий, или вывод ВСУ из остатков Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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