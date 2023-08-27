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На матч «Чисто Питер» – NikiFilini в стыках МФЛ-4 проданы все билеты

Ответная стыковая игра Winline Медиалиги пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.  Матч состоится на втором поле стадиона «Смена», начало – в 19:00.

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