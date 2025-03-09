Песков рассказал о первом впечатлении от перепалки Зеленского с Трампом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что не поверил своим глазам, когда увидел перепалку президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете.
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