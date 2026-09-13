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Артета раскритиковал судейство в матче с «Сандерлендом»: «Это неприемлемо»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал решение арбитра Джона Брукса назначить пенальти в ворота лондонцев в матче 4-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:0).

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