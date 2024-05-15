Среди характерных симптомов – лихорадка, кашель, заложенность носа и не только В России не обнаружили новую группу штаммов коронавируса FLiRT семейства «омикрон», характерными симптомами которыми являются лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния, сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.