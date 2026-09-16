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Царьград

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В Бердске открыли центр регистрации авто и выдачи прав

В Бердске открыли центр регистрации авто и выдачи прав

В Бердске после капитального ремонта открылось новое здание, где сосредоточены услуги ГУ МВД по регистрации автомобилей, приему экзаменов и выдаче водительских прав.

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