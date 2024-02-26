Салехардцев, увлеченных музыкой, обучат игре на ударных инструментах. Накануне, в Центре культуры и спорта «Геолог», прошло открытие нового пространства, оборудованного всем необходимым для обучения, репетиций и творческих экспериментов.
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