Сбер внедряет защиту от мошенников в мессенджерах

Современные мошенники идут в ногу со временем и вовсю используют для обмана популярные мессенджеры. Людям звонят самые разные персонажи, называясь не только «сотрудниками службы безопасности банка», но и «следователями».
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