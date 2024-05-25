«Мы не кровные братья, но…» Хельмут Марко и Тото Вольф обменялись любезностями

«Мы не кровные братья, но…» Хельмут Марко и Тото Вольф обменялись любезностямиGetty Images / Red Bull Content PoolВ последнее время спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко и руководитель Mercedes Тото Вольф часто появляются вместе в паддоке Формулы 1.