Антимракобес: н...
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  • Владимир
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На первом мероприятии Национального центра «Россия» обсудят, как технологии в области изучения мозга изменят будущее

На первом мероприятии Национального центра «Россия» обсудят, как технологии в области изучения мозга изменят будущее

На Международном симпозиуме «Создавая будущее», который станет первым мероприятием Национального центра «Россия», в рамках научной дискуссии «Как мозг меняет нас» ведущие эксперты отрасли обсудят, какие открытия и технологии в области изучения мозга — самого сложного объекта во Вселенной — повлияют на будущее и почему важно не навредить в попытках применить новое знание.

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